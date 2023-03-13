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Наводнение обрушилось на австралийский штат Квинсленд

13 марта 2023 07:08
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Новости Австралии. Наводнение обрушилось на австралийский штат Квинсленд. В регионе прошли ливни, что вызвало разлив реки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнение обрушилось на австралийский штат Квинсленд-1

В отдельных районах нет электричества, пострадала канализационная система. А небольшой городок Маунт-Айза оказался буквально отрезан от цивилизации. Застрявших там людей, а их около сотни, эвакуировали на вертолете. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни уровень реки в регионе достигнет пика.

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# Наводнение # Новости Австралии # Фотофакт

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