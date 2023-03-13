Новости Австралии. Наводнение обрушилось на австралийский штат Квинсленд. В регионе прошли ливни, что вызвало разлив реки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отдельных районах нет электричества, пострадала канализационная система. А небольшой городок Маунт-Айза оказался буквально отрезан от цивилизации. Застрявших там людей, а их около сотни, эвакуировали на вертолете. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни уровень реки в регионе достигнет пика.