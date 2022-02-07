В Молдове из-за забастовки автоперевозчиков не ходит общественный транспорт

Новости Молдовы. В Молдове на три дня приостановлена работа общественного транспорта: в стране бастуют автоперевозчики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее водители обратились к властям с просьбой пересчитать тарифы на пассажирские перевозки после неоднократного увеличения цен на топливо. Но получили отказ. Вдобавок вице-премьер Молдовы обвинил транспортников в шантаже, а общенациональный протест назвал провокацией.