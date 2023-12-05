AFP: ВСУ используют западные танки Leopard для обороны вместо наступления

Киев начал использовать танки Leopard, которые давно просил у Запада для проведения контрнаступления, теперь уже в качестве дальнобойной артиллерии, чтобы обороняться. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.

Эти машины, полученные из Германии и от других стран-союзников, предназначались для противодействия российским войскам. Но после провала планировавшегося наступления этим летом их использовали для усиления линии фронта.

Теперь танк Strv 122, шведская версия Leopard 2A5, применяется для поражения групп пехотинцев или складов с оружием, а не для контратак, как это планировалось ранее. Кроме этого, танки Lepard выполняют роль дальней артиллерии вдоль всей линии фронта.