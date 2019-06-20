В Молдове частично обрушилась 9-этажка: эвакуированы 46 человек

Новости Молдовы. 9-этажный жилой дом частично обрушился в городе Атаки. По предварительным данным, обошлось без жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели успели эвакуировать 46 человек, включая детей, до инцидента. Все они временно разместятся у родственников и во временных убежищах. На месте происшествия работают пожарные и бригады спасателей. Специалисты должны установить причины произошедшего.