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В Молдове частично обрушилась 9-этажка: эвакуированы 46 человек

20 июня 2019 08:56
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Новости Молдовы. 9-этажный жилой дом частично обрушился в городе Атаки. По предварительным данным, обошлось без жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове частично обрушилась 9-этажка: эвакуированы 46 человек-1

Спасатели успели эвакуировать 46 человек, включая детей, до инцидента. Все они временно разместятся у родственников и во временных убежищах. На месте происшествия работают пожарные и бригады спасателей. Специалисты должны установить причины произошедшего.

В Молдове частично обрушилась 9-этажка: эвакуированы 46 человек-4

Премьер-министр страны сообщила, что 20 июня эта ситуация будет обсуждаться на заседании правительства.

# Обрушение дома # Фотофакт

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