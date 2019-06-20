Из-за лесных пожаров на западе Канады объявлена массовая эвакуация

Новости Канады. На западе Канады в провинции Альберта объявлена массовая эвакуация. Свои дома покинули 9000 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – природные пожары, которые распространились уже на 300 тысяч гектаров. Из-за густого дыма в регионе приостанавливают полеты авиации. С огненной стихией пытаются совладать более 2500 пожарных, но с начала мая интенсивность и число возгораний только растет.