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Художник-дайвер рисует под водой картины с морскими пейзажами: фотофакт

19 июня 2019 13:58
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Новости Кубы. Необычный подход: кубинский художник в качестве мастерской использует морское дно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Художник-дайвер рисует под водой картины с морскими пейзажами: фотофакт-1

Идея рисования под водой у мужчины возникла шесть лет назад, когда он начал заниматься дайвингом. Художник в водолазном снаряжении опускается на глубину нескольких метров. Затем крепит специальный водонепроницаемый холст на заранее установленный мольберт и начинает создавать черно-белые рисунки.

По словам мужчины, под водой его ничто не отвлекает от творчества, а пейзажи служат прекрасным источником вдохновения.

Художник-дайвер рисует под водой картины с морскими пейзажами: фотофакт-4

Художник-дайвер рисует под водой картины с морскими пейзажами: фотофакт-6

Художник-дайвер рисует под водой картины с морскими пейзажами: фотофакт-8

Художник-дайвер рисует под водой картины с морскими пейзажами: фотофакт-10

# Необычное # Фотофакт

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