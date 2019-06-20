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135 миллионов долларов потратят на выкуп полуавтоматического оружия у населения власти Новой Зеландии

20 июня 2019 08:54
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Новости Новой Зеландии. Гражданам запретили владеть оружием после терактов в мечетях Крайстчерча. Сбор начнется уже в июле и завершится 20 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

135 миллионов долларов потратят на выкуп полуавтоматического оружия у населения власти Новой Зеландии-1

Размер компенсаций будет зависеть от состояния вооружения, и получат их лишь те, кто имеет разрешение на владение. После того, как все виды оружия, магазины и патроны к нему будут собраны, их уничтожат.

135 миллионов долларов потратят на выкуп полуавтоматического оружия у населения власти Новой Зеландии-4

Сразу после введения запрета в полицию уже было передано почти 700 единиц вооружения. Помимо этого, 4815 человек заполнили в интернете специальную форму о том, что готовы его сдать.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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