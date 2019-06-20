135 миллионов долларов потратят на выкуп полуавтоматического оружия у населения власти Новой Зеландии

Новости Новой Зеландии. Гражданам запретили владеть оружием после терактов в мечетях Крайстчерча. Сбор начнется уже в июле и завершится 20 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Размер компенсаций будет зависеть от состояния вооружения, и получат их лишь те, кто имеет разрешение на владение. После того, как все виды оружия, магазины и патроны к нему будут собраны, их уничтожат.