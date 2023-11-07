В МО Италии назвали планы НАТО по увеличению военных расходов нереалистичными

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто отметил, что стране «очень далеко» до выполнения задачи НАТО по увеличению военных затрат до 2% ВВП. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что такая задача нереальна и не может быть выполнена к 2024 году, и даже к 2028 году это будет сложно. Крозетто настоятельно призвал НАТО не устанавливать нереальных целей в области финансов, принимая во внимание бюджетные ограничения. Он отметил также, что увеличение расходов на военные нужды может быть расценено как навязанная внешними силами цель, которая не должна вступать в контраст с расходами в других секторах, таких как здравоохранение.

По данным газеты la Repubblica, Италия в следующем году планирует повысить военные расходы на 1,8 млрд, однако к 2025 году их доля в ВВП снизится до 1,26% с нынешних 1,38%.