Нидерланды отправят пять истребителей F-16 в Румынию для обучения пилотов ВСУ

Нидерланды отправляют пять истребителей F-16 в Румынию для подготовки украинских пилотов. Об этом сообщил министр обороны этой страны, пишет РИА Новости.

Для обучения пилотов НАТО и Украины будет открыт учебный центр F-16. Нидерланды и Дания были первой страной, которая согласилась предоставить Украине истребители данного типа. После подготовки пилотов Украина получает эти самолеты.

Первый истребитель F-16 должен быть отправлен в Киев в 2024 году. Учебный же центр в Румынии примет 12-18 таких истребителей. При этом российский посол в Гааге выразил опасения, что поставки Киеву самолетов F-16 могут привести к обострению конфликта в Украине.