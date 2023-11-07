МО РФ: российские средства ПВО сбили украинские самолёты Су-27 и МиГ-29

За прошедшие сутки российскими средствами ПВО были сбиты украинский бомбардировщик Су-27, реактивный истребитель МиГ-29, 33 беспилотных летательных аппарата и два снаряда HIMARS. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Самолеты сбиты в районе населенных пунктов Бригадировка Харьковской области и Роскошное Донецкой Народной Республики. Дроны были сбиты в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Также сообщается, что Вооруженными силами России нанесены удары по 105 районам. Ведомство уточняет, что с момента начала спецоперации было уничтожено значительное количество военной техники.