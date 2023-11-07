В Амстердаме арестован подозреваемый в убийстве коллекционера Левина

Во вторник полиция Амстердама арестовала подозреваемого в причастности к гибели российского коллекционера Александра Левина, тело которого было обнаружено в реке в 2013 году. Об этом пишет РИА Новости.

Завернутое в пакет тело Левина было найдено неподалеку от Центрального вокзала Амстердама. Идентификация Левина была установлена спустя 10 лет.

62-летний преступник был арестован 7 ноября. Его ДНК совпала с ДНК, найденной на останках Левина. Кроме того, полиция установила, что труп был найден недалеко от дома обвиняемого. Личность арестованного и мотивы преступления не разглашаются. В 1999 году российский коллекционер был осужден за незаконный ввоз предметов искусства и антиквариата.