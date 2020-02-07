В многоквартирном доме из крана вместо воды пошёл алкоголь

Новости Индии. В одном из многоквартирных домов в Индии из кранов вместо воды пошёл алкоголь. Инцидент произошел в штате Керала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На неисправность системы пожаловались жильцы. По их словам, жидкость пахла так, как будто кто-то смешал несколько спиртных напитков. Когда коммунальные службы стали разбираться в ситуации, выяснилось, что в колодец, снабжавший здание водой, действительно попало спиртное разных видов.