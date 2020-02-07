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В многоквартирном доме из крана вместо воды пошёл алкоголь

07 февраля 2020 09:06
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Новости Индии. В одном из многоквартирных домов в Индии из кранов вместо воды пошёл алкоголь. Инцидент произошел в штате Керала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В многоквартирном доме из крана вместо воды пошёл алкоголь -1

На неисправность системы пожаловались жильцы. По их словам, жидкость пахла так, как будто кто-то смешал несколько спиртных напитков. Когда коммунальные службы стали разбираться в ситуации, выяснилось, что в колодец, снабжавший здание водой, действительно попало спиртное разных видов.

В многоквартирном доме из крана вместо воды пошёл алкоголь -4

Рядом с водопроводными сооружениями были закопаны бочки с конфискованным алкоголем. Сейчас специалисты пытаются устранить проблему. А воду пострадавшим жильцам доставляют на машинах из других источников. 

В многоквартирном доме из крана вместо воды пошёл алкоголь -7

В многоквартирном доме из крана вместо воды пошёл алкоголь -9

В многоквартирном доме из крана вместо воды пошёл алкоголь -11

В многоквартирном доме из крана вместо воды пошёл алкоголь -13

# Необычное # Фотофакт

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