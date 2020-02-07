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В Турции в результате схода лавин погибли более 40 человек

07 февраля 2020 08:37
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Новости Турции. Число жертв схода лавин в турецкой провинции Ван продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции в результате схода лавин погибли более 40 человек-1

Природный катаклизм унес более 40 жизней. Свыше 80 человек пострадали. Все они находятся в больнице. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, которые осложняются снегом и сильным ветром.

В Турции в результате схода лавин погибли более 40 человек-4

ЧП произошло на одном из горных перевалов 5 февраля. Первая лавина смела с дороги микроавтобус с людьми. А когда на их поиски прибыли спасатели, произошел повторный обвал снежных масс.

В Турции в результате схода лавин погибли более 40 человек-7

# Природные явления # Фотофакт

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