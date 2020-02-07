В Турции в результате схода лавин погибли более 40 человек

Новости Турции. Число жертв схода лавин в турецкой провинции Ван продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Природный катаклизм унес более 40 жизней. Свыше 80 человек пострадали. Все они находятся в больнице. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, которые осложняются снегом и сильным ветром.