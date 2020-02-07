В Канаде сошёл с рельсов перевозивший нефть поезд

Новости Канады. Поезд, перевозивший нефть, сошел с рельсов в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла в провинции Саскачеван на юге страны. Перевернулись около 30 вагонов с топливом, после чего произошел взрыв. Прибывшие к месту ЧП сотрудники экстренных служб перекрыли все дороги в районе инцидента, а также эвакуировали жителей близлежащей деревни.