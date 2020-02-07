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В Канаде сошёл с рельсов перевозивший нефть поезд

07 февраля 2020 08:47
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Новости Канады. Поезд, перевозивший нефть, сошел с рельсов в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Канаде сошёл с рельсов перевозивший нефть поезд -1

Авария произошла в провинции Саскачеван на юге страны. Перевернулись около 30 вагонов с топливом, после чего произошел взрыв. Прибывшие к месту ЧП сотрудники экстренных служб перекрыли все дороги в районе инцидента, а также эвакуировали жителей близлежащей деревни. 

В Канаде сошёл с рельсов перевозивший нефть поезд -4

О пострадавших или погибших не сообщается. Обстоятельства аварии выясняют специалисты Совета по безопасности на транспорте Канады.  

В Канаде сошёл с рельсов перевозивший нефть поезд -7

# Авария # Фотофакт

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