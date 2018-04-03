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В многоэтажке Бангкока вспыхнул пожар, 60 человек пострадали

03 апреля 2018 12:19
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Новости Таиланда. В результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажке Бангкока, погибли три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В многоэтажке Бангкока вспыхнул пожар, 60 человек пострадали-1

Огонь, который стал быстро распространяться по квартирам, отрезал путь к выходу жильцам верхних этажей. Прибывшие к месту ЧП сотрудники экстренных служб спускали людей с помощью лестниц. Многие из них получили ожоги и отравление угарным газом. В больницы были доставлены около 60 пострадавших.

В многоэтажке Бангкока вспыхнул пожар, 60 человек пострадали-4

Пламя удалось потушить. Эксперты осматривают здание, после чего смогут установить причины происшествия. Предварительная версия – вышедшая из строя электропроводка.


 

# Пожар в доме # Фотофакт

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