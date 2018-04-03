В многоэтажке Бангкока вспыхнул пожар, 60 человек пострадали

Новости Таиланда. В результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажке Бангкока, погибли три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь, который стал быстро распространяться по квартирам, отрезал путь к выходу жильцам верхних этажей. Прибывшие к месту ЧП сотрудники экстренных служб спускали людей с помощью лестниц. Многие из них получили ожоги и отравление угарным газом. В больницы были доставлены около 60 пострадавших.