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В мире уже больше 28 миллионов заболевших коронавирусом. Во Франции максимальный прирост за сутки

11 сентября 2020 09:53
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Новости Франции. Число заболевших коронавирусом в мире превысило 28 миллионов. Больше всего инфицированных — в США, Индии и Бразилии. Эти же страны входят в первую тройку по числу летальных исходов от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мире уже больше 28 миллионов заболевших коронавирусом. Во Франции максимальный прирост за сутки -1

Новый всплеск заболеваемости фиксируют во многих государствах. Эпидемиологическая обстановка значительно ухудшилась в Португалии, Испании, Италии и Греции. Во Франции за сутки выявили максимальное количество заражённых с начала пандемии. Инфекцию подтвердили почти у 10 тысяч жителей.

В мире уже больше 28 миллионов заболевших коронавирусом. Во Франции максимальный прирост за сутки -4

Такая ситуация, скорее всего, обернётся для французов новыми карантинными ограничениями, но национальной блокировки в стране больше не будет. По мнению властей, очередной масштабный локдаун станет катастрофическим для экономики.

# Коронавирус

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