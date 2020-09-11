В мире уже больше 28 миллионов заболевших коронавирусом. Во Франции максимальный прирост за сутки

Новости Франции. Число заболевших коронавирусом в мире превысило 28 миллионов. Больше всего инфицированных — в США, Индии и Бразилии. Эти же страны входят в первую тройку по числу летальных исходов от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый всплеск заболеваемости фиксируют во многих государствах. Эпидемиологическая обстановка значительно ухудшилась в Португалии, Испании, Италии и Греции. Во Франции за сутки выявили максимальное количество заражённых с начала пандемии. Инфекцию подтвердили почти у 10 тысяч жителей.