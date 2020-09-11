Три человека пострадали в результате взрыва в китайской провинции Гуандун

Новости Китая. Мощный взрыв прогремел возле отеля в китайской провинции Гуандун: в результате ЧП пострадали три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Мощный взрыв прогремел возле отеля в китайской провинции Гуандун: в результате ЧП пострадали три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предварительной причиной происшествия называют взрыв газа. Ударная волна повредила первый этаж здания. Также нанесён ущерб жилым домам, торговым лавкам и магазинам, расположенным в районе ЧП.
Открытое горение удалось ликвидировать. На месте происшествия работают 11 пожарных расчётов. Поисково-спасательные работы продолжаются.