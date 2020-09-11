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Три человека пострадали в результате взрыва в китайской провинции Гуандун

11 сентября 2020 09:51
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Новости Китая. Мощный взрыв прогремел возле отеля в китайской провинции Гуандун: в результате ЧП пострадали три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три человека пострадали в результате взрыва в китайской провинции Гуандун-1

Предварительной причиной происшествия называют взрыв газа. Ударная волна повредила первый этаж здания. Также нанесён ущерб жилым домам, торговым лавкам и магазинам, расположенным в районе ЧП.

Три человека пострадали в результате взрыва в китайской провинции Гуандун-4

Открытое горение удалось ликвидировать. На месте происшествия работают 11 пожарных расчётов. Поисково-спасательные работы продолжаются.

# Взрыв газа

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