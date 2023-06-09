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В Минобороны РФ заявили о высокоточном ударе по объектам снабжения ВСУ

09 июня 2023 13:27
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В рамках специальной военной операции Вооруженные силы России провели удары высокоточным оружием морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружению и военной технике, включая иностранные БПЛА. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, пишет ТАСС.

Он отметил, что все цели были поражены, что привело к нарушению снабжения группировок Вооруженных сил Украины, находящихся в зоне боевых действий.

За последние 24 часа украинская армия продолжала свои попытки наступить на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Четыре нападения ВСУ в районе Времевского выступа были успешно отражены Вооруженными силами РФ. Кроме того, Киев дважды предпринимал наступательные действия около поселков Новоданиловка и Малая Токмачка в Запорожской области, но безуспешно.

# Оружие и боеприпасы # Игорь Конашенков

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