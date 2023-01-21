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В Боливии спецназ уничтожил две нарколаборатории, спрятанные в джунглях

21 января 2023 13:55
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Новости Боливии. Боливийские власти уничтожили две крупные подпольные нарколаборатории, обнаруженные глубоко в джунглях. Это удалось сделать благодаря масштабной спецоперации, в которой участвовали как полицейские, так и армейские подразделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Боливии спецназ уничтожил две нарколаборатории, спрятанные в джунглях-1

В правительстве заявили, что им удалось нанести серьезный удар по наркоторговле. Эти фабрики смерти могли производить от 50 до 100 килограммов кокаина в день и были оборудованы по последнему слову техники. По словам экспертов, каждая такая лаборатория стоит, вернее, стоила, как минимум четверть миллиона долларов, так как бойцы спецназа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков взрывом уничтожили их. Как заявили местные власти, в ходе спецоперации были арестованы два человека.

В Боливии спецназ уничтожил две нарколаборатории, спрятанные в джунглях-4

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# Наркотики # Новости Боливии # Фотофакт

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