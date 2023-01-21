В Боливии спецназ уничтожил две нарколаборатории, спрятанные в джунглях

Новости Боливии. Боливийские власти уничтожили две крупные подпольные нарколаборатории, обнаруженные глубоко в джунглях. Это удалось сделать благодаря масштабной спецоперации, в которой участвовали как полицейские, так и армейские подразделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В правительстве заявили, что им удалось нанести серьезный удар по наркоторговле. Эти фабрики смерти могли производить от 50 до 100 килограммов кокаина в день и были оборудованы по последнему слову техники. По словам экспертов, каждая такая лаборатория стоит, вернее, стоила, как минимум четверть миллиона долларов, так как бойцы спецназа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков взрывом уничтожили их. Как заявили местные власти, в ходе спецоперации были арестованы два человека.