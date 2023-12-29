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В Минкульте РФ заявили, что Киркорова не лишат звания народного артиста России

29 декабря 2023 12:26
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В Министерстве культуры подтвердили, что Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста, невзирая на его участие в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет РИА Новости.

Закон предполагает лишение награды только в случае обвинения в тяжком преступлении.

С просьбой лишить Киркорова звания выступил ранее Виталий Бородин из ФПБК. Киркоров после участия в вечеринке Ивлеевой пропал из списка актеров фильма «СамоИрония судьбы» и был снят с афиши фильма «Иван Васильевич меняет всё!». Он принес публичные извинения, заявив, что был там всего пять минут и не знал о характере вечеринки. Эта вечеринка получила общественный резонанс, Хамовнический суд Москвы подал иск к Ивлеевой на миллиард рублей, а рэпер Vacío был задержан на 15 суток.

# Звезды # Филипп Киркоров

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