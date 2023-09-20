Путин принял приглашение Си Цзиньпина прилететь в Китай в октябре

Российский лидер принял приглашение Си Цзиньпина посетить КНР в октябре текущего года для участия в форуме «Один пояс – один путь», информирует ТАСС.

На встрече с членом политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам Ван И Путин отметил, что с удовольствием согласился посетить Китай. «Один пояс – один путь» уже международный бренд, сказал российский президент.

Путин подчеркнул, что это полностью соответствует интересам РФ и КНР: интегрирует идеи создания большого евразийского пространства. С Китаем Россия действует синхронно, добавил глава Российской Федерации.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что визит президента РФ в Китайскую Народную Республику готовится, о датах он обещал проинформировать позже.