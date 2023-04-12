Испания передаст Украине 6 танков Leopard

Как подчеркнула Маргарита Роблес, Мадрид также планирует отправить Киеву 20 бронетранспортеров. А вот Франция закупку боеприпасов для Украины заблокировала. Потому что деньги (а сумма немаленькая – 2 миллиарда евро) в таком случае ушли бы из ЕС. А Париж изначально был против этой идеи. Как заявил Макрон, против закупки вооружения он ничего не имеет, однако его производство должно вестись в Евросоюзе.