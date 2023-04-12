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Испания передаст Украине 6 танков Leopard

12 апреля 2023 20:23
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Испания передаст шесть танков Leopard Украине до конца апреля. Об этом заявил министр обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испания передаст Украине 6 танков Leopard-1

Как подчеркнула Маргарита Роблес, Мадрид также планирует отправить Киеву 20 бронетранспортеров. А вот Франция закупку боеприпасов для Украины заблокировала. Потому что деньги (а сумма немаленькая – 2 миллиарда евро) в таком случае ушли бы из ЕС. А Париж изначально был против этой идеи. Как заявил Макрон, против закупки вооружения он ничего не имеет, однако его производство должно вестись в Евросоюзе.

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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