Мигранты заблокировали шоссе на границе Чили и Перу

Большинство из них – жители Венесуэлы. Уже почти 20 лет они пытаются вернуться домой через Перу. Сейчас в стране проживают почти 1,5 миллиона венесуэльцев, и пятая часть из них не зарегистрированы. Пересечь границу без документов нельзя. Так, люди буквально застряли в чужой стране. Для местных жителей ситуация скорее неприятная и даже небезопасная. В последнее время участились случаи проникновения иностранцев в дома и на фермы, сообщили в полиции.