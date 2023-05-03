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Мигранты заблокировали шоссе на границе Чили и Перу

03 мая 2023 20:45
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Мигранты заблокировали шоссе на границе Чили и Перу. Протестующие просто легли у пропускного пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мигранты заблокировали шоссе на границе Чили и Перу-1

Большинство из них – жители Венесуэлы. Уже почти 20 лет они пытаются вернуться домой через Перу. Сейчас в стране проживают почти 1,5 миллиона венесуэльцев, и пятая часть из них не зарегистрированы. Пересечь границу без документов нельзя. Так, люди буквально застряли в чужой стране. Для местных жителей ситуация скорее неприятная и даже небезопасная. В последнее время участились случаи проникновения иностранцев в дома и на фермы, сообщили в полиции.  

# Акции протеста # Фотофакт

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