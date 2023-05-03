Инфляция в еврозоне достигла 7%. Что подорожало больше всего?

Больше всего, согласно статистике, подорожали продукты питания. На втором месте – энергоресурсы. Сильнее других среди стран еврозоны пострадали Литва, Латвия, Словакия и Эстония. Так, в последней инфляция в апреле достигла 15 %. В очередной раз прибалтийские республики возглавляют антирейтинг. И справляться с одинаковыми проблемами некоторые страны решили вместе. Эстония и Латвия будут закупать сжиженный природный газ в случае его дефицита сообща. Соответствующее соглашение уже на этапе разработки, заявили в Таллине.