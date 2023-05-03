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Инфляция в еврозоне достигла 7%. Что подорожало больше всего?

03 мая 2023 20:47
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Инфляция в еврозоне достигла 7%. Такие данные по итогам апреля опубликовал Евростат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Инфляция в еврозоне достигла 7%. Что подорожало больше всего?-1

Больше всего, согласно статистике, подорожали продукты питания. На втором месте – энергоресурсы. Сильнее других среди стран еврозоны пострадали Литва, Латвия, Словакия и Эстония. Так, в последней инфляция в апреле достигла 15 %. В очередной раз прибалтийские республики возглавляют антирейтинг. И справляться с одинаковыми проблемами некоторые страны решили вместе. Эстония и Латвия будут закупать сжиженный природный газ в случае его дефицита сообща. Соответствующее соглашение уже на этапе разработки, заявили в Таллине.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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