В Руанде наводнения и оползни унесли жизни почти 130 человек

Новости Руанды. Наводнения и оползни унесли жизни почти 130 человек в Руанде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни жителей пострадали. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Тем временем власти страны готовят безопасные места для временного проживания людей. Напомним, с конца марта в Руанде идут сильные и продолжительные дожди. Чрезмерное количество осадков стало причиной для наводнений и оползней. Непогода уже разрушила десятки домов и заставила сотни людей покинуть свои дома. Но метеорологи порадовать прогнозами пока не могут.