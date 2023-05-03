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В Руанде наводнения и оползни унесли жизни почти 130 человек

03 мая 2023 20:47
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Новости Руанды. Наводнения и оползни унесли жизни почти 130 человек в Руанде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни жителей пострадали. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.  

В Руанде наводнения и оползни унесли жизни почти 130 человек-1

Тем временем власти страны готовят безопасные места для временного проживания людей. Напомним, с конца марта в Руанде идут сильные и продолжительные дожди. Чрезмерное количество осадков стало причиной для наводнений и оползней. Непогода уже разрушила десятки домов и заставила сотни людей покинуть свои дома. Но метеорологи порадовать прогнозами пока не могут.  

# Наводнение # Фотофакт

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