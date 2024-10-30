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В МИД РФ пообещали ответить США на задержание съемочной группы в аэропорту Вашингтона

30 октября 2024 12:14
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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой,  задержание российских журналистов в аэропорту США не останется без ответа со стороны Москвы, пишет РИА Новости.

Российские журналисты уведомляли власти США о цели приезда, ими было получено официальное разрешение, позволяющее осуществлять деятельность по выполнению редакционного задания, подчеркнула Захарова.

Как отметила дипломат, Москвой данный инцидент расценивается как неисполнение властями Вашингтона договоренностей в части обеспечения свободного доступа к информации СМИ, не соответствует позиции плюрализма.

# Международная политика # Мария Захарова

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