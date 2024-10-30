Американцы покидают Вашингтон из-за опасения провокаций

Более 43 миллионов американцев досрочно проголосовали на президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но такая высокая явка обусловлена вовсе не активной гражданской позицией людей, а страхом.

Жители столицы стремятся покинуть город до основного дня голосования, поскольку опасаются всплеска насилия после объявления результатов, не исключают волнений и до.

В Вашингтоне тем временем в преддверии дня икс увеличивают число полицейских на улицах, а Белый дом уже обнесли дополнительным забором. Поможет ли это избежать хаоса – вопрос открытый. Но предвыборные провокации уже начались.

В Ванкувере активисты подожгли урны для голосования. Уничтожены сотни бюллетеней. Избирком планирует найти граждан, чтобы те сделали выбор повторно. Но эти планы кажутся слишком оптимистичными. От большинства документов остался лишь пепел.