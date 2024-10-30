Более 50 человек погибли из-за наводнения в испанской Валенсии

Более полусотни жертв – в испанской Валенсии озвучили шокирующую статистику по погибшим в результате разрушительного наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки жителей до сих пор числятся пропавшими без вести. Поиски ведутся круглосуточно, однако пока не приносят результатов.

Власти призывают объединить силы, чтобы противостоять стихии. Людей ищут с воздуха и на суше. В операции задействованы вертолеты и дроны. В регионе введен наивысший уровень опасности. Потоки воды сносят на своем пути все, в том числе жилые постройки. Оказавшихся в ловушке людей эвакуируют.

Фактически непогода оставила Валенсию без транспортного сообщения. Невозможно без проблем добраться в столицу. Нарушено движение по железным дорогам. Аэропорт Валенсии также не принимает пассажиров.