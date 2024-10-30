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Более 50 человек погибли из-за наводнения в испанской Валенсии

30 октября 2024 11:35
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Более полусотни жертв – в испанской Валенсии озвучили шокирующую статистику по погибшим в результате разрушительного наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 50 человек погибли из-за наводнения в испанской Валенсии-2

Десятки жителей до сих пор числятся пропавшими без вести. Поиски ведутся круглосуточно, однако пока не приносят результатов. 

Власти призывают объединить силы, чтобы противостоять стихии. Людей ищут с воздуха и на суше. В операции задействованы вертолеты и дроны. В регионе введен наивысший уровень опасности. Потоки воды сносят на своем пути все, в том числе жилые постройки. Оказавшихся в ловушке людей эвакуируют.

Фактически непогода оставила Валенсию без транспортного сообщения. Невозможно без проблем добраться в столицу. Нарушено движение по железным дорогам. Аэропорт Валенсии также не принимает пассажиров. 

# Природные катаклизмы

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