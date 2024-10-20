Демонстранты в Испании добиваются отставки правительства

В Испании оппозиция проводит антиправительственный митинг. Тысячи людей вышли на улицы Мадрида, требуя провести всеобщие выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они выступают за роспуск парламента и добиваются отставки действующего правительства. Манифестанты напомнили, что правящая партия не победила на прошедших выборах, а главе правительства удалось стать премьером только благодаря поддержке партий, которые выражают отвращение и враждебность к испанской демократии. Ко всему прочему, демонстранты обвиняют министров в коррупции и лоббировании собственных интересов, которые идут вразрез с потребностями простых жителей.