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В метро не работают 10 линий: французские транспортники бастуют против пенсионной реформы

07 декабря 2019 12:25
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Новости Франции. Во Франции продолжается всеобщая забастовка против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В метро не работают 10 линий: французские транспортники бастуют против пенсионной реформы-1

Стачка транспортников парализовала движение по всей стране. Самая сложная обстановка сложилась в парижском метро. Там работают только две линии, на которых поезда управляются электронной системой и курсируют без машинистов. Лишь частично обеспечено движение еще по четырем линиям. Все остальные (около 10) полностью остановлены.

В метро не работают 10 линий: французские транспортники бастуют против пенсионной реформы-4

Тем временем на межпрофсоюзных переговорах было решено продлить стачку и провести новый день массовых демонстраций во вторник, 10 декабря. Эксперты прогнозируют, что в этот день на протесты могут выйти около 2 миллионов человек.

# Акции протеста # Фотофакт

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