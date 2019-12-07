В метро не работают 10 линий: французские транспортники бастуют против пенсионной реформы

Новости Франции. Во Франции продолжается всеобщая забастовка против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стачка транспортников парализовала движение по всей стране. Самая сложная обстановка сложилась в парижском метро. Там работают только две линии, на которых поезда управляются электронной системой и курсируют без машинистов. Лишь частично обеспечено движение еще по четырем линиям. Все остальные (около 10) полностью остановлены.