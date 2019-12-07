Число жертв пожара в одесском колледже выросло до 5 человек

Новости Украины. Растет число жертв пожара в одесском колледже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили еще одного погибшего. Таким образом, число жертв возросло до 5 человек.

Напомним, утром 4 декабря в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Огонь вспыхнул на третьем этаже здания и быстро распространился на 3000 квадратных метров.