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Число жертв пожара в одесском колледже выросло до 5 человек

07 декабря 2019 12:04
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Новости Украины. Растет число жертв пожара в одесском колледже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв пожара в одесском колледже выросло до 5 человек-1

Во время разбора завалов спасатели обнаружили еще одного погибшего. Таким образом, число жертв возросло до 5 человек.

Напомним, утром 4 декабря в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Огонь вспыхнул на третьем этаже здания и быстро распространился на 3000 квадратных метров.

Число жертв пожара в одесском колледже выросло до 5 человек-4

Пострадали около 30 человек. Причиной возгорания стал неисправный обогреватель, которым пользовались из-за того, что в помещении не было отопления.

# Пожар # Фотофакт

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