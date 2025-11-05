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В Сербии пройдут досрочные парламентские выборы

05 ноября 2025 07:03
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В Сербии пройдут досрочные парламентские выборы. Об этом заявил лидер страны Александр Вучич. По его словам, голосование состоится до истечения текущего срока полномочий парламента, который заканчивается в декабре 2027 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сербии пройдут досрочные парламентские выборы-2

Точные даты определят позднее. «Уважая требования блокирующих, представляющих собой значительное меньшинство в нашей стране, мы пойдем им навстречу, и выборы состоятся досрочно», – заявил Александр Вучич. 

Напомним, массовые протесты вспыхнули в Сербии в годовщину обрушения навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад, где 1 ноября 2024 года погибли 16 человек. Однако на демонстрации люди выходили и ранее. С мая среди их требований – проведение в стране досрочных выборов. Власти страны убеждены, что за организацией протестов могут стоять внешние силы.

# Сербия

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