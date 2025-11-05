В Сербии пройдут досрочные парламентские выборы. Об этом заявил лидер страны Александр Вучич. По его словам, голосование состоится до истечения текущего срока полномочий парламента, который заканчивается в декабре 2027 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Точные даты определят позднее. «Уважая требования блокирующих, представляющих собой значительное меньшинство в нашей стране, мы пойдем им навстречу, и выборы состоятся досрочно», – заявил Александр Вучич.

Напомним, массовые протесты вспыхнули в Сербии в годовщину обрушения навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад, где 1 ноября 2024 года погибли 16 человек. Однако на демонстрации люди выходили и ранее. С мая среди их требований – проведение в стране досрочных выборов. Власти страны убеждены, что за организацией протестов могут стоять внешние силы.