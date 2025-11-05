New York Post изобразила Зохрана Мамдани с серпом и молотом на обложке номера

На обложке выпуска газеты New York Post за 5 ноября изображен американский политик, держащий серп и молот, пишет РИА Новости.

Речь идет о кандидате на пост мэра Нью-Йорка, демократе Зохране Мамдани. На обложке политик одет в красный костюм, виден ворот белой рубашки и развевающийся черный галстук. Позади Мамдани – небоскребы и красные звезды, а в поднятых вверх руках он держит серп и молот.

По предположениям крупнейших американских СМИ, Мамдани одержит на выборах победу. Глава Белого дома Дональд Трамп высказался что Мамдани – коммунист и обещал остановить федеральную поддержку Нью-Йорка.

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