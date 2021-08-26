В Мексике упал военный вертолёт. На борту были высокопоставленные чиновники

Новости Мексики. Четыре человека пострадали при падении военного вертолета в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На его борту были высокопоставленные чиновники, которые должны были проинспектировать пострадавшие от урагана районы. Как рассказали члены экипажа, неполадки начались сразу после взлета. По непонятным причинам машина потеряла управление и начала резко снижаться. Чудом никто не погиб.

За три года это третья авария с вертолетом Ми-17 в Мексике.