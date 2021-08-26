Прямой эфир

В Мексике упал военный вертолёт. На борту были высокопоставленные чиновники

26 августа 2021 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. Четыре человека пострадали при падении военного вертолета в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике упал военный вертолёт. На борту были высокопоставленные чиновники-1

На его борту были высокопоставленные чиновники, которые должны были проинспектировать пострадавшие от урагана районы. Как рассказали члены экипажа, неполадки начались сразу после взлета. По непонятным причинам машина потеряла управление и начала резко снижаться. Чудом никто не погиб.

За три года это третья авария с вертолетом Ми-17 в Мексике.

# Крушение вертолета # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США предложили объявить импичмент Байдену
26 августа 2021 07:51

В США предложили объявить импичмент Байдену

В Европе возмущены тем, что Байден не считается с мнением лидеров Евросоюза
25 августа 2021 14:10

В Европе возмущены тем, что Байден не считается с мнением лидеров Евросоюза

Выпустят на 10 млн авто меньше, чем в 2020-м. В мире падает производство машин
25 августа 2021 13:57

Выпустят на 10 млн авто меньше, чем в 2020-м. В мире падает производство машин