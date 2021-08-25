Выпустят на 10 млн авто меньше, чем в 2020-м. В мире падает производство машин

В мире стремительно падает производство машин. В 2021 году заводы выпустят почти на 10 миллионов авто меньше, чем в 2020-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О сокращении производства уже сообщили автоконцерны Японии, США и Европы. Это вызвано несколькими причинами: дефицитом полупроводников, с которым столкнулись производители электроники, и коронавирусом, из-за которого закрывались заводы. По мнению специалистов, ситуация может исправиться лишь во второй половине 2022 года.