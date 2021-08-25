В Европе возмущены тем, что Байден не считается с мнением лидеров Евросоюза

США подверглись резкой критике союзников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Европе возмущены тем, что Байден абсолютно не считается с мнением лидеров Евросоюза, принимает решения, не советуясь с ними.

Виктория Ходосок, СТВ:

Так, например, остались без ответа их уговоры не выводить войска из Афганистана. В Британии это назвали предательством и решением, которое уронило авторитет не только Америки в мире, но и ее союзников. Как было заявлено, США затянули мир в кризисную ситуацию и ничего не сделали, чтобы это остановить. Кстати, после захвата талибами Кабула рейтинг Байдена упал до минимума.