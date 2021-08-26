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В США предложили объявить импичмент Байдену

26 августа 2021 07:51
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Новости США. В сенате Соединенных Штатов Америки предложили объявить импичмент Джо Байдену. Его обвинили в полном провале американской политики в Афганистане, а также в том, что, отказавшись продлить сроки эвакуации, он бросил там граждан США и афганцев-союзников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США предложили объявить импичмент Байдену-1

Как заявили в Сенате, «за семь коротких месяцев президентства Джо Байдена Америка утратила уважение всего мира». Впрочем, глава Белого дома не пользуется авторитетом и у самих американцев. После захвата талибами Кабула его рейтинг упал до минимума. Получается, что военная миссия оказалась напрасной, а гибель тысяч американских солдат бессмысленной. Досталось Байдену и от союзников. В Европе считают, что Президент США своей политикой затянул мир в кризисную ситуацию.

# Международная политика # Джо Байден # Фотофакт

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