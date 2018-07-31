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Автобус с пассажирами подорвался на придорожной бомбе в Афганистане

31 июля 2018 12:59
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Новости Афганистана. В провинции Фарах автобус с пассажирами подорвался на придорожной бомбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус с пассажирами подорвался на придорожной бомбе в Афганистане-1

Взрыв унёс жизни 11 человек. Среди погибших есть женщины и дети. Ещё свыше 30 местных жителей ранены. Пока ни одна организация, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся. Однако местная полиция уверена, что это дело рук талибов.

# Несчастный случай # Фотофакт

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