Автобус с пассажирами подорвался на придорожной бомбе в Афганистане

Новости Афганистана. В провинции Фарах автобус с пассажирами подорвался на придорожной бомбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв унёс жизни 11 человек. Среди погибших есть женщины и дети. Ещё свыше 30 местных жителей ранены. Пока ни одна организация, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся. Однако местная полиция уверена, что это дело рук талибов.