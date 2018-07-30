В Бразилии потерпел крушение небольшой самолет: кадры с места ЧП

Новости Бразилии. В бразильском Сан-Паулу потерпел крушение небольшой самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После соприкосновения с взлетно-посадочной полосой воздушное судно загорелось и перевернулось. Кабина деформировалась, и оба пилота оказались зажаты внутри. Специалисты помогли пятерым пассажирам выбраться из самолета. Их доставили в больницу.