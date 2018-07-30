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В Бразилии потерпел крушение небольшой самолет: кадры с места ЧП

30 июля 2018 13:40
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Новости Бразилии. В бразильском Сан-Паулу потерпел крушение небольшой самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии потерпел крушение небольшой самолет: кадры с места ЧП-1

После соприкосновения с взлетно-посадочной полосой воздушное судно загорелось и перевернулось. Кабина деформировалась, и оба пилота оказались зажаты внутри. Специалисты помогли пятерым пассажирам выбраться из самолета. Их доставили в больницу.

В Бразилии потерпел крушение небольшой самолет: кадры с места ЧП-4

Чтобы вынести летчиков, пришлось использовать специальные инструменты. Позже один из них скончался от полученных травм. Причины ЧП устанавливаются.

# Крушение # Фотофакт

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