В Греции неизвестные устроили стрельбу в цыганском таборе: ранены 13 человек

В результате инцидента пострадали 13 человек. По данным правоохранителей, около полуночи трое молодых людей, тоже принадлежащих к ромской национальности, подъехали к посёлку на автомобиле и открыли огонь из охотничьих карабинов прямо по палаткам. Вскоре после нападения, полицейским удалось задержать одного из злоумышленников. Им оказался 17-летний парень. Мотивы нападения пока неизвестны.