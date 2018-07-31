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В Греции неизвестные устроили стрельбу в цыганском таборе: ранены 13 человек

31 июля 2018 13:46
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Новости Греции. Неизвестные злоумышленники устроили вооруженное нападение на цыганский табор, расположенный на греческом острове Родос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции неизвестные устроили стрельбу в цыганском таборе: ранены 13 человек-1

В результате инцидента пострадали 13 человек. По данным правоохранителей, около полуночи трое молодых людей, тоже принадлежащих к ромской национальности, подъехали к посёлку на автомобиле и открыли огонь из охотничьих карабинов прямо по палаткам. Вскоре после нападения, полицейским удалось задержать одного из злоумышленников. Им оказался 17-летний парень. Мотивы нападения пока неизвестны.

# Стрельба # Фотофакт

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