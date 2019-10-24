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В Мексике упал легкомоторный самолёт: погибли 5 человек

24 октября 2019 18:23
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Новости Мексики. В мексиканском штате Мичоакан потерпел крушение легкомоторный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике упал легкомоторный самолёт: погибли 5 человек-1

Он следовал по маршруту Дуранго – Герреро и по неизвестным пока причинам упал в реку. Жертвами происшествия стали пять человек.

В Мексике упал легкомоторный самолёт: погибли 5 человек-4

Сейчас на месте катастрофы работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. По факту инцидента начато расследование. Личности погибших устанавливаются.

В Мексике упал легкомоторный самолёт: погибли 5 человек-7

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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