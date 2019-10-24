В Мексике упал легкомоторный самолёт: погибли 5 человек

Новости Мексики. В мексиканском штате Мичоакан потерпел крушение легкомоторный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. В мексиканском штате Мичоакан потерпел крушение легкомоторный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он следовал по маршруту Дуранго – Герреро и по неизвестным пока причинам упал в реку. Жертвами происшествия стали пять человек.
Сейчас на месте катастрофы работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. По факту инцидента начато расследование. Личности погибших устанавливаются.