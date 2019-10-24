Погибшие – граждане Китая. Новые подробности ЧП с 39 телами, найденными в грузовике в Великобритании

Новости Великобритании. Стали известны новые подробности жуткого происшествия в Эссексе, где накануне в грузовике обнаружили 39 мертвых мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все погибшие – граждане Китая. Эксперты установили, что люди погибли от переохлаждения. В запертом фургоне они находились не менее 15 часов, а температура воздуха внутри контейнера могла опускаться до -25 градусов.

Также выяснилось, что грузовик прибыл в Великобританию из Бельгии, а не из Болгарии, как сообщалось ранее. Полиция предполагает, что к инциденту могут быть причастны организации, которые занимаются контрабандой людей. Под личный контроль следствие взял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.