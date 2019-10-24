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Ярмарка смеха: сотни клоунов из 14 стран вышли на улицы Мексики

24 октября 2019 11:50
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Новости Мексики. Ярмарка смеха в Мексике: столицу заполонили клоуны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пять сотен артистов из 14 латиноамериканских стран приехали в город на ежегодную Международную конвенцию клоунов.

Ярмарка смеха: сотни клоунов из 14 стран вышли на улицы Мексики-1

Это красочное событие, на котором комики оттачивают свое мастерство, учатся чему-то новому у коллег, а также посещают мастер-классы по трюкам и гриму.

Отметим, уличная клоунада в Латинской Америке очень популярна. В одной только Мексике насчитывается более 10 тысяч профессиональных клоунов.

Ярмарка смеха: сотни клоунов из 14 стран вышли на улицы Мексики-4

Ярмарка смеха: сотни клоунов из 14 стран вышли на улицы Мексики-6

Ярмарка смеха: сотни клоунов из 14 стран вышли на улицы Мексики-8

Ярмарка смеха: сотни клоунов из 14 стран вышли на улицы Мексики-10

# Цирк # Фотофакт

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