Ярмарка смеха: сотни клоунов из 14 стран вышли на улицы Мексики

Новости Мексики. Ярмарка смеха в Мексике: столицу заполонили клоуны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пять сотен артистов из 14 латиноамериканских стран приехали в город на ежегодную Международную конвенцию клоунов.

Это красочное событие, на котором комики оттачивают свое мастерство, учатся чему-то новому у коллег, а также посещают мастер-классы по трюкам и гриму.

Отметим, уличная клоунада в Латинской Америке очень популярна. В одной только Мексике насчитывается более 10 тысяч профессиональных клоунов.