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В Польше из-за густого тумана отменили десятки авиарейсов

24 октября 2019 13:26
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Новости Польши. Польшу окутал густой туман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых воеводствах видимость не превышает 50 метров.

В Польше из-за густого тумана отменили десятки авиарейсов-1

Полиция призывает водителей быть крайне осторожными. Из-за неблагоприятных погодных условий уже произошло несколько крупных аварий.

Туман также осложнил работу авиации. В аэропорту Кракова в минувшую ночь были отменены десятки рейсов. Чтобы разгрузить залы ожидания, вылеты перенаправляли в другие воздушные гавани страны. По прогнозам синоптиков, туман продержится еще как минимум до конца дня.

В Польше из-за густого тумана отменили десятки авиарейсов-4

# Авиасообщение # Фотофакт

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