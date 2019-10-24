В Польше из-за густого тумана отменили десятки авиарейсов

Новости Польши. Польшу окутал густой туман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых воеводствах видимость не превышает 50 метров.

Полиция призывает водителей быть крайне осторожными. Из-за неблагоприятных погодных условий уже произошло несколько крупных аварий.

Туман также осложнил работу авиации. В аэропорту Кракова в минувшую ночь были отменены десятки рейсов. Чтобы разгрузить залы ожидания, вылеты перенаправляли в другие воздушные гавани страны. По прогнозам синоптиков, туман продержится еще как минимум до конца дня.