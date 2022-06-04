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В Мексике решили разоружить жителей. Даже детям предложили сдать игрушечные автоматы

04 июня 2022 09:27
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Новости Мексики. Власти Мексики начали активную кампанию по борьбе с насилием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для начала они решили разоружить всех, кому оружие носить не полагается. Таких людей оказалось очень много.

В Мексике решили разоружить жителей. Даже детям предложили сдать игрушечные автоматы-1

Только в Мехико за несколько дней было изъято около 6 500 пистолетов и винтовок. Эта кампания затронула даже детей. Им предложили сдать игрушечные автоматы в обмен на более миролюбивые игрушки.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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