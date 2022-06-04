В Мексике решили разоружить жителей. Даже детям предложили сдать игрушечные автоматы

Новости Мексики. Власти Мексики начали активную кампанию по борьбе с насилием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для начала они решили разоружить всех, кому оружие носить не полагается. Таких людей оказалось очень много.

Только в Мехико за несколько дней было изъято около 6 500 пистолетов и винтовок. Эта кампания затронула даже детей. Им предложили сдать игрушечные автоматы в обмен на более миролюбивые игрушки.