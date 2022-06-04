В Мексике решили разоружить жителей. Даже детям предложили сдать игрушечные автоматы

Новости Мексики. Власти Мексики начали активную кампанию по борьбе с насилием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для начала они решили разоружить всех, кому оружие носить не полагается. Таких людей оказалось очень много.
Новости Мексики. Власти Мексики начали активную кампанию по борьбе с насилием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для начала они решили разоружить всех, кому оружие носить не полагается. Таких людей оказалось очень много.
Только в Мехико за несколько дней было изъято около 6 500 пистолетов и винтовок. Эта кампания затронула даже детей. Им предложили сдать игрушечные автоматы в обмен на более миролюбивые игрушки.