На Кубу обрушился мощный тропический шторм. Из-за сильных ливней затопило столицу

Новости Кубы. На Кубу обрушился мощный тропический шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сильных ливней оказалась затопленной столица страны Гавана.
Новости Кубы. На Кубу обрушился мощный тропический шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сильных ливней оказалась затопленной столица страны Гавана.
В некоторых местах вода доходит людям по пояс. Залиты первые этажи домов, жильцы как могут пытаются спасти свои жилища. Городской транспорт, который и так плохо ходил, и испытывал серьезные проблемы в хорошую погоду, перестал работать полностью.
Синоптики говорят, что такая погода может продержаться еще несколько дней.