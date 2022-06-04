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На Кубу обрушился мощный тропический шторм. Из-за сильных ливней затопило столицу

04 июня 2022 09:21
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Новости Кубы. На Кубу обрушился мощный тропический шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сильных ливней оказалась затопленной столица страны Гавана.

На Кубу обрушился мощный тропический шторм. Из-за сильных ливней затопило столицу-1

В некоторых местах вода доходит людям по пояс. Залиты первые этажи домов, жильцы как могут пытаются спасти свои жилища. Городской транспорт, который и так плохо ходил, и испытывал серьезные проблемы в хорошую погоду, перестал работать полностью.

На Кубу обрушился мощный тропический шторм. Из-за сильных ливней затопило столицу-4

Синоптики говорят, что такая погода может продержаться еще несколько дней.

# Наводнение # Фотофакт

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