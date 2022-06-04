На Кубу обрушился мощный тропический шторм. Из-за сильных ливней затопило столицу

В некоторых местах вода доходит людям по пояс. Залиты первые этажи домов, жильцы как могут пытаются спасти свои жилища. Городской транспорт, который и так плохо ходил, и испытывал серьезные проблемы в хорошую погоду, перестал работать полностью.