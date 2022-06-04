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В Баварии сошёл с рельсов двухэтажный поезд. Есть погибшие и много раненых

04 июня 2022 09:03
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Новости Германии. Четыре человека погибли, более 60-ти получили ранения в результате железнодорожной катастрофы в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Баварии сошёл с рельсов двухэтажный поезд. Есть погибшие и много раненых-1

В Баварии сошел с рельсов двухэтажный региональный поезд, в котором находились около 100 человек. Часть вагонов опрокинулась. По сообщению полиции, там находилось много школьников и любителей горнолыжного отдыха. Движение по дороге было перекрыто.

В Баварии сошёл с рельсов двухэтажный поезд. Есть погибшие и много раненых-4

В масштабной спасательной операции задействовали даже вертолеты из соседней Австрии. Причины аварии устанавливаются.

# Авария # Фотофакт

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