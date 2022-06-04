В Греции владельцы ресторанов и кафе в панике. Из-за роста цен на продукты блюда приходится продавать дороже

Новости Греции. В Греции владельцы ресторанов и кафе охвачены паникой. Начавшийся активный туристический сезон, который приносил отрасли высокую прибыль, в 2022 году грозит обернуться убытками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виной всему резкое подорожание продуктов питания. Цены на мясо за год выросли на 30 %, на подсолнечное масло – на 125 %, а электричество взлетело на все 100 %. Из-за этого рестораторы вынуждены повышать в среднем на 30 % стоимость блюд, что может оттолкнуть клиентов. Многие владельцы ресторанчиков уже столкнулись с этой проблемой.