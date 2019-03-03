Около 100 человек устроили массовую драку в Швеции

Новости Швеции. Вся Европа обсуждает что спровоцировало массовую драку, которая случилась сегодня в Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не ледовое побоище устроили в Гетеборге около 100 человек.

Потасовка началась на парковке, куда из подъехавшего автобуса вышло не менее 30 человек. После этого к ним присоединилась еще группа людей, которых было вдвое больше – сразу же завязалась драка.