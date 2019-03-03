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Около 100 человек устроили массовую драку в Швеции

03 марта 2019 13:27
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Новости Швеции. Вся Европа обсуждает что спровоцировало массовую драку, которая случилась сегодня в Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не ледовое побоище устроили в Гетеборге около 100 человек.

Около 100 человек устроили массовую драку в Швеции-1

Потасовка началась на парковке, куда из подъехавшего автобуса вышло не менее 30 человек. После этого к ним присоединилась еще группа людей, которых было вдвое больше – сразу же завязалась драка.

Около 100 человек устроили массовую драку в Швеции-4

В ход шли кулаки, а также камни. К моменту прибытия полиции почти все участники разбежались. Два человека попали в больницу. Причина инцидента пока неизвестна.

# Массовая драка # Фотофакт

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