Сильнейшее за последние 7 лет наводнение захлестнуло Афганистан

Новости Афганистана. Мощное наводнение на юге Афганистана: погибли не менее 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще около 10 считаются пропавшими без вести, среди них есть дети. Сильный паводок вызвали затяжные дожди.
Новости Афганистана. Мощное наводнение на юге Афганистана: погибли не менее 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще около 10 считаются пропавшими без вести, среди них есть дети. Сильный паводок вызвали затяжные дожди.
Больше всего пострадала провинция Кандагар – многие города и прилегающие к ним районы затопило. Повреждено около 2 тысяч домов, размыты дороги.
В безопасные районы страны эвакуировано около 400 семей. Власти провинции уже заявили, что данное наводнение стало крупнейшим за последние семь лет.