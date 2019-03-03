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Сильнейшее за последние 7 лет наводнение захлестнуло Афганистан

03 марта 2019 13:52
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Новости Афганистана. Мощное наводнение на юге Афганистана: погибли не менее 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще около 10 считаются пропавшими без вести, среди них есть дети. Сильный паводок вызвали затяжные дожди.

Сильнейшее за последние 7 лет наводнение захлестнуло Афганистан-1

Больше всего пострадала провинция Кандагар – многие города и прилегающие к ним районы затопило. Повреждено около 2 тысяч домов, размыты дороги.

Сильнейшее за последние 7 лет наводнение захлестнуло Афганистан-4

В безопасные районы страны эвакуировано около 400 семей. Власти провинции уже заявили, что данное наводнение стало крупнейшим за последние семь лет.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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